В Fight Night Global прокомментировали смерть бойца ММА Писарева

Президент Fight Night Global Камил Гаджиев в беседе с «Известиями» выразил сожаление в связи со смертью российского бойца смешанных единоборств Александра Писарева.

«Жаль, конечно, когда уходит молодежь», — отметил Гаджиев.

По его словам, спортсмены — такие же люди, как и остальные. «Ну, как правило, это люди без вредных привычек, но, в любом случае, никто не застрахован», — заключил Гаджиев.

Как рассказал «Известиям» источник, Писарев умер в результате пищевого отравления 31 октября.

В тот день боец и его супруга пожаловались на боли в животе, скорая приезжала к ним дважды. Жену Александра госпитализировали, а спортсмена спасти не удалось, он умер до прибытия медиков.

Эксперты полагают, что причиной смерти стало токсическое действие ядовитых веществ в пище. Не исключено, что спортсмен отравился арбузом. По словам знакомых Писарева, тот придерживался правильного питания и в последние время употреблял арбузы.

О смерти Писарева стало известно 1 ноября. Спортсмену было 33 года.

За карьеру в ММА провел пять поединков, одержал три победы при двух поражениях. Боец участвовал в турнирах российских промоушенов AMC Fight Nights Global и RCC.