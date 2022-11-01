В Fight Night Global прокомментировали смерть бойца ММА Писарева
Президент Fight Night Global Камил Гаджиев в беседе с «Известиями» выразил сожаление в связи со смертью российского бойца смешанных единоборств Александра Писарева.
«Жаль, конечно, когда уходит молодежь», — отметил Гаджиев.
По его словам, спортсмены — такие же люди, как и остальные. «Ну, как правило, это люди без вредных привычек, но, в любом случае, никто не застрахован», — заключил Гаджиев.
Как рассказал «Известиям» источник, Писарев умер в результате пищевого отравления 31 октября.
В тот день боец и его супруга пожаловались на боли в животе, скорая приезжала к ним дважды. Жену Александра госпитализировали, а спортсмена спасти не удалось, он умер до прибытия медиков.
Эксперты полагают, что причиной смерти стало токсическое действие ядовитых веществ в пище. Не исключено, что спортсмен отравился арбузом. По словам знакомых Писарева, тот придерживался правильного питания и в последние время употреблял арбузы.
О смерти Писарева стало известно 1 ноября. Спортсмену было 33 года.
За карьеру в ММА провел пять поединков, одержал три победы при двух поражениях. Боец участвовал в турнирах российских промоушенов AMC Fight Nights Global и RCC.