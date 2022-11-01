Реклама
Прямой эфир
Мир
Саудовская Аравия поделилась с США данными о планирующейся атаке Ирана
Мир
На Украине приостановили рассмотрение заявлений россиян на иммиграцию и ВНЖ
Мир
В Госдепе исключили контакты РФ и США на полях саммита G20
Мир
Украинцам посоветовали на зиму переехать из города в сельские дома с печами
Мир
СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
Мир
Украинские пленные в ЛНР рассказали об отказе Киева их признавать
Общество
В Роспотребнадзоре заявили о мерах для купирования риска завоза оспы обезьян в РФ
Мир
В Киеве готовят пункты обогрева на случай отсутствия электроэнергии и воды
Происшествия
В Москве пресекли деятельность ОПГ по контрабанде и сбыту наркотиков из США
Общество
Жена шахматиста Карпова сообщила о положительной динамике в его состоянии
Мир
ЕС выделил Украине €25,5 млн на поддержание энергосистемы
Происшествия
ВСУ ударили по детскому саду в Донецке

В Fight Night Global прокомментировали смерть бойца ММА Писарева

Президент Fight Night Global Гаджиев выразил сожаление о смерти бойца MMA Писарева
0
Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Vanessa Carvalho
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Fight Night Global Камил Гаджиев в беседе с «Известиями» выразил сожаление в связи со смертью российского бойца смешанных единоборств Александра Писарева.

«Жаль, конечно, когда уходит молодежь», — отметил Гаджиев.

По его словам, спортсмены — такие же люди, как и остальные. «Ну, как правило, это люди без вредных привычек, но, в любом случае, никто не застрахован», — заключил Гаджиев.

Как рассказал «Известиям» источник, Писарев умер в результате пищевого отравления 31 октября.

В тот день боец и его супруга пожаловались на боли в животе, скорая приезжала к ним дважды. Жену Александра госпитализировали, а спортсмена спасти не удалось, он умер до прибытия медиков.

Эксперты полагают, что причиной смерти стало токсическое действие ядовитых веществ в пище. Не исключено, что спортсмен отравился арбузом. По словам знакомых Писарева, тот придерживался правильного питания и в последние время употреблял арбузы.

О смерти Писарева стало известно 1 ноября. Спортсмену было 33 года.

За карьеру в ММА провел пять поединков, одержал три победы при двух поражениях. Боец участвовал в турнирах российских промоушенов AMC Fight Nights Global и RCC.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022