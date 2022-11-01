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Автобус с 36 пассажирами вылетел с трассы в Амурской области

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Крупное ДТП с участием пассажирского автобуса произошло 1 ноября в Магдагачинском районе Амурской области. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.

ИА PriamurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону пишет, что около 1:00 водитель междугороднего автобуса марки Daewoo, следующего по маршруту Зея — Свободный — Благовещенск, наехал на леерное ограждение.

В это время в салоне находилось 36 человек. Обошлось без пострадавших.

Амурская служба новостей сообщает, что северные районы Амурской области засыпало снегом. Из-за неблагоприятных погодных явлений с 11:00 1 ноября ввели временное ограничение на движение автобусов, где более восьми пассажирских мест, на участке федеральной автодороги «Амур» Чита — Невер — Свободный — Архара — Биробиджан — Хабаровск с 741-го по 1384-й км. Ограничения будут действовать до улучшения погоды.

В Зейском районе из-за снегопада и гололедицы отменили автобусные и школьные маршруты на дорогах Зея — Поляковский и Заречное — Сиан.

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