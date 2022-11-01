Посещаемость Царского Села выросла почти на 50%

Посещаемость музея-заповедника «Царское Село» в сезоне 2022 года выросла на 44% по сравнению с прошлым годом. Об этом во вторник, 1 ноября, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу музея-заповедника.

Так, с середины апреля по конец октября в музее зафиксировали на 830 тыс. больше, чем в прошлом году.

«Среди посетителей преобладали граждане России. За лето в музей приехали порядка 5 тыс. иностранных туристов, в основном индивидуальных посетителей из Ирана, Индии и Китая», — рассказали в пресс-службе.

Самыми популярными местами заповедника стали Екатерининский дворец и Александровский дворец, отмечает 78.ru.