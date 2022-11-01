Власти Японии введут зимой режим экономии электроэнергии

Правительство Японии приняло решение о введении режима экономии электроэнергии с 1 декабря текущего года до конца марта 2023 года. Об этом во вторник, 1 ноября, заявило министерство экономики, торговли и промышленности Японии.

«Правительство возьмет на себя инициативу по введению мер экономии электроэнергии, таких как оптимизация температуры воздуха в отапливаемых помещениях и сокращение освещения», — сказано в заявлении.

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура подчеркнул, что правительство приняло решение перезапустить электростанции, работа которых была остановлена, а также закупить дополнительные объемы топлива.

Японское правительство также намерено обратиться к населению и частным компаниям с просьбой об экономии электроэнергии, в том числе за счет снижения устанавливаемой температуры работы кондиционеров, выключения света в помещениях, которые не используются.

Планируется и другая мера для экономии — введение системы бонусов для тех домохозяйств, которые смогут потреблять на 3% меньше электроэнергии по сравнению с уровнем прошлого года.

О том, что правительство Японии впервые за семь лет может ввести режим экономии электроэнергии зимой, сообщалось 15 сентября. Данная мера обсуждалась на заседании экспертной комиссии по вопросу энергообеспечения страны зимой как один из вариантов предотвращения уменьшения запаса электроэнергии ниже критической отметки в 3%.

Министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура 30 сентября сообщил, что в Японии за прошедший год на 20% были увеличены тарифы на электроэнергию для бытового использования, и на 30% — для промышленного применения. Отмечается, что в ходе слушаний в одной из комиссий нижней палаты парламента министр заявил об увеличении тарифов на фоне роста расходов на закупки сжиженного природного газа и угля, практически полностью завозимых Японией из-за границы.