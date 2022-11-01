Клинтон потребовала у Трампа $1 млн из-за обвинений в попытке влиять на выборы

Бывший кандидат в президенты США и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон подала в суд на экс-президента Дональда Трампа с просьбой взыскать с него и его адвокатов $1,06 млн за подачу якобы необоснованного иска, в котором она обвиняется в попытке повлиять на результаты выборов 2016 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg 31 октября со ссылкой на документ.

По информации агентства, соответствующую сумму Клинтон требует в качестве компенсации судебных издержек и расходов, которые понесли она, ее президентская кампания и другие, связанные с демократами ответчики в результате иска Трампа против них.

Один из адвокатов 45-го президента США, Алина Хабба, назвала заявление Клинтон «провокационным обвинением».



В марте Трамп подал судебный иск против Клинтон и руководства Демократической партии, обвинив их в попытке повлиять на исход выборов 2016 года путем распространения ложных сведений о его сговоре с Россией, напоминает Reuters. В сентябре окружной суд отклонил иск, постановив, что он был подан слишком поздно и не подкреплен доказательствами, уточняет издание The Hill.

Ранее, 18 июня, Клинтон высказала мнение, что США вышли бы из НАТО, если бы Дональд Трамп победил на выборах президента страны в 2020 году.

Клинтон добавила, что Трамп наверняка будет снова баллотироваться на пост в 2024 году, так как он собрал около $130 млн для финансирования своих поездок по стране и выступлений перед сторонниками.