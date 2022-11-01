Главное из заявления по переговорам Армении и Азербайджана

Главное из заявления президента России Владимира Путина по итогам переговоров с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает телеканал «Известия».



— Россия поддерживает любые усилия, направленные на урегулирование ситуации между Арменией и Азербайджаном;



— Будущий мирный договор Армении и Азербайджана станет результатом компромисса с обеих сторон



— Европейские партнёры ведут политику так, чтобы исключить РФ из ряда форматов, в том числе по Карабаху, в некоторых ситуациях это невозможно;



— РФ готова предоставить карты Генштаба СССР и на их базе двигаться к определению границы между Арменией и Азербайджаном;



— Иного договора между Арменией и Азербайджаном пока нет, о его составляющих говорить рано.

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