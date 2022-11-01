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Турецкие отели начали принимать карты «Мир» через российские сервисы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Карты российской платежной системы продолжают принимать как минимум в пяти турецких отелях, выяснили «Известия». После того, как местный банк Ziraat прекратил работать с «Миром», в отеле Papillon Zeugma Relaxury подключили российский сервис Sigma, который принимает нацкарты, а затем отправляет платеж банку в РФ за вычетом комиссии, сообщили в колл-центре гостиницы.

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В Papillon Belvil также рассказали, что подключили альтернативную систему для приема платежей. За счет этого туристы могут рассчитаться не только картами «Мир» но и «пластиком» VISA и Mastercard, выпущенным российскими банками. В колл-центре добавили: стоимость услуг рассчитывается в евро, затем терминал выдает результат в рублях по курсу около 72–74 € /руб., и покупатель может либо согласиться, либо совершить платеж другим способом.

В трех отелях турецкой сети Nirvana также сообщили «Известиям», что продолжают принимать карты «Мир», причем успешные транзакции были в октябре, после блокировки российских карт турецкими банки. О прекращении работы с «Миром» тремя госбанками Ziraat Bank, Vakifbank и Halkbank стало известно 27 сентября.

Другой российский сервис по приему платежей PayAnyWay в марте и сентябре подключили несколько иностранных компаний из других дружественных стран — Белоруссии и Казахстана, рассказал представитель организации.

Комиссии таких посредников обычно составляют от 0,7% до 2,7% и примерно в 2–2,5 раза выше, чем при проведении трансграничных платежей банками РФ, однако это позволяет обеспечить прием нацкарт, отметил ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Алексей Федоров.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Карты местности: турецкие отели начали принимать «Мир» через сервисы РФ

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