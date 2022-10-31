Билеты на концерты Адель в Лас-Вегасе стали самыми дорогим в истории

Билеты на концерты британской певицы Адель в Лас-Вегасе продаются по рекордной стоимости. Чтобы услышать мощный голос вокалистки, фанатам придется отдать £40 тыс. В сезон первых продаж за место в зрительном зале пришлось бы заплатить максимум $685, передает телеканал «Известия». Цена билетов хитмейкера превысила прайсы на шоу таких легенд как Селин Дион и Бритни Спирс.

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