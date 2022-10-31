Китайские ученые разработали антидепрессант со сверхбыстрым эффектом

Китайские ученые из Нанкинского медицинского университета разработали препарат, который снижает симптомы депрессии за два часа. Эксперимент проводили на мышах. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Большинство современных антидепрессантов повышают уровень серотонина в головном мозге, однако для полноценного эффекта препараты требуется принимать длительное время и порой они обладают побочными эффектами.

В новой работе китайские специалисты предложили другой подход — разъединение транспортера серотонина SERT и фермента нейрональной синтазы оксида азота (nNOS).

В итоге ученые разработали препарат ZZL-7, влияющий на активность нейронов, ответственных за выработку серотонина в дорсальном ядре шва.

Кроме того, ZZL-7 нарушал взаимодействие между SERT и nNOS, что привело к увеличению объема серотонина в медиальной префронтальной коре. Как следствие, проявление депрессии у подопытных сократилось. При этом, по данным ученых, терапевтический эффект должен проявляться в течение нескольких часов.

На прошлой неделе в Центре развития перспективных технологий рассказали «Известиям», что за первые девять месяцев этого года россияне купили 108 млн упаковок успокоительных и 8,4 млн упаковок антидепрессантов. В денежном эквиваленте это 18,9 млрд рублей.