Суд арестовал средства российской «дочки» Hyundai

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил обеспечительные меры на средства российской «дочки» Hyundai — ООО «Хендэ Инжиниринг Рус» — после поступившего в отношении компании от петербургской строительной компании «СтройТехИмпорт» иска, следует из материалов картотеки суда от 26 октября.

Так, суд посчитал обоснованными опасения истца относительно того, что компания может уйти из России.

«СтройТехИмпорт» в конце прошлого года решил взыскать с «дочки» Hyundai около 16 млн рублей — задолженность по одному из договоров о строительстве завода, а также проценты за уклонение от уплаты требуемой суммы.

В октябре текущего года строительная компания уже попросила суд наложить на «Хендэ Инжиниринг Рус» обеспечительные меры на эту сумму. Истец пояснил, что в случае подтверждения многочисленных сообщений СМИ о возможном уходе Hyundai с российского рынка могут возникнуть риски неисполнения судебного решения о взыскании средств с ответчика. Истец также указал на то, что слышал об увольнении персонала на заводах автоконцерна и об отсутствии новых открытых вакансий у российской «дочки» Hyundai.

«Из представленных истцом сообщений СМИ следует, что компания Hyundai также рассматривает вопрос ухода с российского рынка, закрытия и продажи существующих заводов. В таком случае всё имущество компании будет реализовано, а существующие активы — выведены, и при удовлетворении заявленных в рамках настоящего иска требований соответствующее решение будет фактически неисполнимым», — отмечается в определении суда.

Исходя из этого суд постановил наложить арест на денежные средства «Хендэ Инжиниринг Рус» в сумме заявленных исковых требований на 15 850 365 58 рублей.

Ранее в понедельник стало известно, что завод автоконцерна Hyundai в Санкт-Петербурге продлил простой до конца ноября. До этого, 18 октября, издание Dong-a ilbo сообщило, что российский завод Hyundai может быть продан из-за финансовых затрат, которые несет компания из-за простоя предприятия в Санкт-Петербурге.

Отмечалось, что завод находится в простое из-за сбоя логистических цепочек. При этом компания продолжает выплачивать зарплаты и платить налоги.