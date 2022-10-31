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Суд арестовал средства российской «дочки» Hyundai

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Семен Орлов
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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил обеспечительные меры на средства российской «дочки» Hyundai — ООО «Хендэ Инжиниринг Рус» — после поступившего в отношении компании от петербургской строительной компании «СтройТехИмпорт» иска, следует из материалов картотеки суда от 26 октября.

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Так, суд посчитал обоснованными опасения истца относительно того, что компания может уйти из России.

«СтройТехИмпорт» в конце прошлого года решил взыскать с «дочки» Hyundai около 16 млн рублей — задолженность по одному из договоров о строительстве завода, а также проценты за уклонение от уплаты требуемой суммы.

В октябре текущего года строительная компания уже попросила суд наложить на «Хендэ Инжиниринг Рус» обеспечительные меры на эту сумму. Истец пояснил, что в случае подтверждения многочисленных сообщений СМИ о возможном уходе Hyundai с российского рынка могут возникнуть риски неисполнения судебного решения о взыскании средств с ответчика. Истец также указал на то, что слышал об увольнении персонала на заводах автоконцерна и об отсутствии новых открытых вакансий у российской «дочки» Hyundai.

«Из представленных истцом сообщений СМИ следует, что компания Hyundai также рассматривает вопрос ухода с российского рынка, закрытия и продажи существующих заводов. В таком случае всё имущество компании будет реализовано, а существующие активы — выведены, и при удовлетворении заявленных в рамках настоящего иска требований соответствующее решение будет фактически неисполнимым», — отмечается в определении суда.

Исходя из этого суд постановил наложить арест на денежные средства «Хендэ Инжиниринг Рус» в сумме заявленных исковых требований на 15 850 365 58 рублей.

Ранее в понедельник стало известно, что завод автоконцерна Hyundai в Санкт-Петербурге продлил простой до конца ноября. До этого, 18 октября, издание Dong-a ilbo сообщило, что российский завод Hyundai может быть продан из-за финансовых затрат, которые несет компания из-за простоя предприятия в Санкт-Петербурге.

Отмечалось, что завод находится в простое из-за сбоя логистических цепочек. При этом компания продолжает выплачивать зарплаты и платить налоги.

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