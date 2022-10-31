Компания Rolls-Royce рассекретила свой первый электромобиль

Автоконцерн Rolls-Royce официально показал свой первый серийный электрокар Spectre, пишет пресс-служба компании.

Дизайн нового электромобиля сохранил фирменный стиль современных Rolls-Royce и имеет узнаваемые черты автомобилей компании.

Spectre снабжен «двухэтажными» светодиодными фарами, а также 23-дюймовыми колесами, став таким образом первым купе компании с 1926 года, на котором были размещены колеса таких габаритов. Известно, что новинка концерна обладает аэродинамическим сопротивлением в 0,25 и является самым аэродинамически проработанным автомобилем в истории марки.

За основу для разработки Spectre компания взяла широко-известную платформу Architecture of Luxury с интегрированными в ее силовую структуру аккумуляторами. Благодаря размещению батареи в днище кузова позволило на 30 % увеличить его жесткость, а также позволило использовать аккумулятор для дополнительной шумоизолязии.

Yовинка от Rolls-Royce оснащена подвеской с изменяемыми в реальном времени настройками на основе данных с бортовых датчиков и навигации, которые позволяют подстраиваться под рельеф трассы и обеспечивать, таким образом, плавность хода.

На данный момент Rolls-Royce еще не опубликовали полные технические характеристики Spectre. Ожидается, что электромобиль будет обладать 585-сильной электрической силовой установкой и батареей 120 кВтч с запасом хода до 520 км без подзарядки.

26 октября автозавод «Урал» показал первый в своей истории прототип электрогрузовика с гибридной силовой установкой. Силовая установка перспективного автомобиля состоит из генератора на базе двигателя, который работает на сжиженном природном газе, тяговых аккумуляторных батареях и электродвигателе.