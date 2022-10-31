Мост в Петрозаводске отремонтируют почти за 400 млн рублей

В Петрозаводске объявили аукцион для поиска подрядчика, который займется ремонтом моста через реку Неглинку. Начальная стоимость контракта составляет 398,9 млн рублей.

Длина переправы на улице Антикайнена составляет 39 м. Кроме того, необходимо привести в порядок около 550 м подходов к мосту. В рамках капитального ремонта подрядчику предстоит привести в порядок системы водоотведения, переустроить сети электроснабжения и связи. Также потребуется обновление освещение, сообщает ИА «Карелinform».

Согласно документации, до конца 2022 года на выполнение работ потратят чуть больше 97,6 млн рублей, остальное финансирование будет предусмотрено в 2023 году. Проектно-сметная документация по ремонту переправы уже составлена.

Ранее в этот день сообщалось, что в Казани в 2022 году на развитие дорожной сети и благоустройство дворов направили 25,6 млрд рублей. Общая площадь ремонта составила около 2 млн кв. м.