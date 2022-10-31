В Латвии демонтировали посвященные советским солдатам памятники

В Латвии снесли памятники, посвященные советским воинам. В Даугавпилсе демонтировали стелы на улице 18 ноября и в сквере Славы. Жители пытались остановить снос памятников и проводили протесты, передает телеканал «Известия». Полиция оцепила ближайшие улицы, чтобы предотвратить провокации. Толпа на улицах скандировала лозунги, люди пели военные песни. Вечером полиция задержала более 30 протестующих против демонтажа. Несколько дней жители проводили в Даугавпилсе памятные акции. Люди прощались с мемориалами, возлагали к ним цветы и зажигали свечи.

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