Новая Зеландия ввела санкции против 14 россиян и 7 предприятий РФ

Новая Зеландия ввела санкции против 14 граждан и семи предприятий России, сообщили в министерстве иностранных дел островного государства. Всем попавшим в черный список Веллингтона людям будет запрещено посещать архипелаг, передает телеканал «Известия». Их самолетам использовать воздушное пространство страны, а судам заходить в порты. Активы россиян, против которых ввели санкции, будут заморожены.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.