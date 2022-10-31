Уголовное дело возбудили в отношении сбившего ребенка депутата

Уголовное дело возбудили в отношении депутата от партии «Единая Россия», который сбил ребенка в Татарске (Новосибирская область) и уехал с места ДТП. Об этом 31 октября сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ по Новосибирской области.

«Татарским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 67-летнего жителя города Татарска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности», — указано в пресс-релизе ведомства.

Ранее, 31 октября, руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Юлия Швец сообщила о том, что депутата совета депутатов Татарского района Новосибирской области Сергея Мамонтова, сбившего ребенка и скрывшегося с места ДТП, исключат из партии.

Накануне стало известно, что Мамонтов сбил маленького ребенка, а затем скрылся с места происшествия, не оказав ему помощи. Скорую помощь и полицию вызвали очевидцы происшествия. Ребенка доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Виновник происшествия был объявлен в розыск, но через некоторое время он сам явился в местный отдел полиции.