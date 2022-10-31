Скрывшегося с места ДТП новосибирского депутата исключат из партии ЕР

Депутата «Единой России» совета депутатов Татарского района Новосибирской области Сергея Мамонтова исключат из партии. Об этом в понедельник, 31 октября, «Известиям» сообщила руководитель регионального исполкома партии Юлия Швец.

По ее словам, поступок депутата Мамонтова «не вызывает ничего, кроме недоумения и отвращения». Она считает, что того, кто сбил ребенка и оставил его на дороге без помощи, «трудно даже назвать человеком в полном смысле слова».

«Он должен понести наказание по всей строгости закона. Что касается «Единой России», то она с позором исключит Мамонтова из партии и ее депутатского объединения в райсовете, а также окажет всю необходимую помощь и поддержку пострадавшему мальчику и его семье», — заявила Швец.

Как сообщает областная прокуратура, по факту аварии возбуждено два административных дела по статьям 12.24 и 12.27 КоАП («Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкой или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего» и «Невыполнение обязанностей в связи с ДТП»).

Кроме того, по указанию прокурора района в понедельник в районном отделении полиции зарегистрировано сообщение о преступлении, предусмотренном статьей 125 УК РФ («Оставление в опасности»). В настоящее время проводится уголовно-процессуальная проверка.

Накануне стало известно, что Мамонтов сбил маленького ребенка, а затем скрылся с места происшествия, не оказав ему помощи. «Скорую» и полицию вызвали очевидцы происшествия. Ребенка доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Виновник происшествия был объявлен в розыск, но через некоторое время он сам явился в местный отдел полиции.