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В России за три недели октября обанкротились 930 компаний

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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За три недели октября (с 1-го по 19-е) российскими арбитражными судами было зарегистрировано 930 дел о банкротстве юрлиц — примерно столько же, сколько с 1 июня по 30 сентября 2022 года. Об этом «Известиям» сообщили аналитики юридического сервиса Casebook от «Право.ру».

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В том числе с заявлениями в отношении своих должников выступили Федеральная налоговая служба и крупнейшие банки, добавили там.

Произошедший вал заявлений о банкротствах был вполне ожидаемым трендом, поскольку с 1 октября 2022 года в России завершилось действие моратория, который был призван поддержать компании во время экономического кризиса и сохранить бизнес предприятий, рассказали специалисты.

По словам экспертов, рост числа банкротств продлится еще месяц.

«Как показывает практика, обычно кредиторы стараются урегулировать долги мирным путем, а подача заявления на банкротство — это крайняя мера. Кредиторы таким образом пытаются вернуть хоть бы часть долга. Поэтому с 1 октября, скорее всего, начали поступать заявления на банкротство компаний, у которых финансовое положение давно было плохим, — отмечает партнер юридической компании Nikolskaya Consulting Иван Теселкин. — Однако выводы о том, насколько будет динамичным рост числа банкротств, можно сделать в конце ноября, когда накопится статистика».

Впрочем, даже 930 дел — это небольшое количество для российского рынка банкротства. Поскольку за аналогичный период 2021 года было зарегистрировано 1362 дела, следует из информации Casebook от «Право.ру». Скорее всего, мораторий на банкротство действительно спас многие предприятия и надежды правительства РФ оправдались, добавили эксперты.

«За последние несколько лет число банкротов-юрлиц в России было примерно одинаковым. Не думаю, что по итогам этого года мы увидим существенный рост, — считает директор Российского союза СРО Кирилл Ноготков. — Мораторий отсрочил для многих компаний сам момент наступления банкротства, и сегодня кредиторы просто реализуют свое право на возврат долгов».

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