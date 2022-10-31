АлтГУ построит новый корпус в Барнауле

В Барнауле на площади Сахарова Алтайский государственный университет построит новый учебный корпус. В ближайшее время будет проведена негосударственная экспертиза проекта. Информация размещена на сайте госзакупок.

Как уточняет altapress.ru, экспертизой займется агентство «Стройэкспертиза». Стоимость контракта — 290 тыс. рублей. Исполнитель должен провести работы по негосударственной экспертной оценке до 20 декабря 2022 года. Затем последует государственная экспертиза, которую должны пройти все проекты, финансируемые из федерального бюджета.

Ранее разработчики «АрхИ Групп» представили проект корпуса университета. Там будет учиться до 3 тыс. студентов. Общая площадь здания будет почти 37 тыс. кв. м. В нем разместят два блока из 11 и 12 наземных уровней, будет восемь лифтов.

Также на подземных этажах оборудуют двухъярусный паркинг. В корпусе будут лекционные аудитории, специальные лаборатории и кабинеты, в том числе для дистанционного обучения.

Ранее, 26 октября, сообщалось, что в Алтайском крае в 2023 году финансирование строительства спортивных объектов сократится в шесть раз. В текущем году из федерального центра на спортивные стройки на Алтае выделили 321 млн рублей. В 2023-м финансирование существенно сократится и составит 51 млн рублей.