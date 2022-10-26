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Финансирование строительства спортобъектов сократится в шесть раз на Алтае

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Фото: РИА Новости/Юлия Честнова
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В Алтайском крае в 2023 году финансирование строительства спортивных объектов сократится в шесть раз. Об этом и.о. министра спорта региона Максим Рябцев сообщил 25 октября.

По его словам, в текущем году из федерального центра на спортивные стройки на Алтае выделили 321 млн рублей. В 2023-м финансирование существенно сократится и составит 51 млн рублей.

Кроме того, произойдет сокращение на местном уровне. В следующем году на развитие физической культуры и спорта в регионе заложено 1,28 млрд рублей, что на 213,4 млн рублей меньше, чем было годом ранее, пишет altapress.ru.

Более всего из краевого бюджета недополучит массовый спорт — сокращение финансирования составит 194 млн рублей. Также почти на 25 млн рублей урежут объем средств, выделяемых на спорт высших достижений.

Как отметил Рябцев, ряд других направлений при этом получит большую поддержку. Среди них он назвал повышение зарплаты и соцвыплат тренерам, финансирование спортшкол.

Издание altapress.ru уточняет, что сейчас в Барнауле ведется строительство двух новых физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК). Известно, что у объекта по улице Антона Петрова сроки сдачи сдвинулись на более поздние, а другой ФОК, на улице Сиреневой, готов на 75%. Такая же готовность наблюдается у ледового дворца в Бийске.

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