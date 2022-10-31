Лула да Силва победил на выборах президента в Бразилии
Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии. Об этом свидетельствуют итоги обработки 99% протоколов.
Политик опередил действующего лидера страны Жаира Болсонару почти на 2 млн голосов, передает телеканал «Известия».
Сторонники будущего президента ликуют, танцуют, поздравляют друг друга. Явка составила менее 80%, на выборы не пришли 32 млн человек.
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