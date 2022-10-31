Мобилизованные граждане РФ могут расторгнуть договор ОСАГО и вернуть часть стоимости полиса, сообщили «Известиям» в «Росгосстрахе» и РЕСО-Гарантии. Для этого клиент должен предоставить повестку или мобилизованное предписание, уточнил заместитель генерального директора РЕСО-Гарантия Игорь Иванов.

По его словам, если договор еще не начал действовать, то потребитель получит назад всю внесенную сумму. Однако если заявление подано в период срока страхования, то полис прекратит действовать со следующего дня после даты в повестке, и компания вернет неиспользованную часть премии за вычетом 23% — расходов на ведение дел.

Страховщики уже вернули некоторым мобилизованным часть стоимости обязательной автогражданки, хотя такого основания пока нет в законе, рассказал «Известиям» источник на рынке страхования.

Ранее в ЦБ предложили включить призыв на военную службу по мобилизации в список оснований для расторжения договора по инициативе клиента в Правила ОСАГО. Проект находится на общественном обсуждении до 10 ноября.

Инициативу поддержали в Российском союзе автостраховщиков и ряде других компаний, сообщили их представители. В «Абсолют Страховании» и РЕСО-Гарантии также готовы возвращать мобилизованным часть премии по КАСКО.

При этом такой полис покрывает не только риски, возникающие в процессе движения, а также риски угона, стихийных бедствий, пожара и противоправных действий третьих лиц, подчеркнул руководитель проекта разработки и развития продуктов по автострахованию «Абсолют Страхование» Алексей Тюрников.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Полис действия: страховщики начали возвращать мобилизованным деньги за ОСАГО