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В Бразилии конгрессвумен угрожала стороннику бывшего президента пистолетом

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В Бразилии конгрессвумен ворвалась в бар с пистолетом. ЧП произошло накануне президентских выборов. Соратник действующего главы государства угрожала стороннику бывшего лидера страны Лулы, передает телеканал «Известия». Политик заявила, что сознательно нарушила закон, запрещающий ношение оружия за 24 часа до выборов, которые в Бразилии проходят сегодня. Во второй тур вышли бывший президент Луис Инасиу Лула да Силва и действующий глава государства Жаир Болсонару.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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