В ЕС решили отказаться от производства авто с ДВС
Представители национальных правительств стран ЕС, Европарламент и Еврокомиссия заключили сделку, согласно которой к 2035 году на территории объединения не должно производиться автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).
Как отмечает «Нефть и капитал», ранее такой план ставили перед собой отдельные страны ЕС, теперь он стал обязательным для всех.
Меры грозят убытками для автопроизводителей. Также отмечается, что инфраструктура в Евросоюзе недостаточна развита для такого плана.
26 октября компания «Моторинвест» официально объявила о том, что в России стартовали продажи первого российского электромобиля Evolute i-Pro. Он оснащен электродвигателем мощностью 150 л.с., который обладает крутящим моментом 210 Нм. Максимальная скорость i-Pro составляет 145 км/ч. Емкости тяговой батареи в 53 кВт при расходе 12,62 кВт/100 км хватает на 433 км пути.