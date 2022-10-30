Более 150 человек погибли на пожарах в Приангарье с начала 2022 года

В Иркутской области с начала 2022 года в результате пожаров погибли 155 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В ведомстве отмечают, что ситуация с пожарами в Приангарье осложняется. В этом году уже погибли 155 человек, что на 27 трагических случаев больше, чем за тот же период 2021-го.

В связи с ухудшением пожарной обстановки на особом контроле МЧС находятся 17 муниципальных образований, пишет ИА IrkutskMedia.

Наиболее распространенными причинами возгораний эксперты называют короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем. При наступлении холодов возрастает число бытовых пожаров, связанных с нарушением правил устройства и эксплуатации печей.

В ночь на 18 октября пожар случился в частном доме в поселке Жигалово Иркутской области. Погибли три человека, одной женщине удалось спастись, выпрыгнув из окна.