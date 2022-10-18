Три человека погибли при пожаре в частном доме в Приангарье
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре в поселке Жигалово Иркутской области. Специалисты устанавливают причины возгорания.
Трагедия произошла в ночь на 18 октября. По данным правоохранительных органов, компания из четырех человек распивала спиртное. Все граждане легли спать, но через некоторое время одна из женщин проснулась из-за запаха дыма. Она пыталась разбудить своих знакомых, в итоге женщина одна выбралась через разбитое окно. Пострадавшую госпитализировали, пишет ИА IrkutskMedia. 62-летний хозяин дома, 38-летний мужчина и 58-летняя женщина погибли.
Уголовное дело возбуждено по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Следователи осмотрели место пожара, проводится опрос свидетелей.
В Хабаровском крае в результате пожара в частном доме погибли четыре ребенка. По предварительной версии, причиной горения стало несоблюдение правил безопасности при использовании отопительного оборудования. Возбуждено уголовное дело.