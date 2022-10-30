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Гонконгская авиакомпания возобновит полеты над Россией

Bloomberg: гонконгская авиакомпания Cathay Pacific возобновит полеты над Россией
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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Markus Mainka
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С 1 ноября гонконгская авиакомпания Cathay Pacific планирует возобновить полеты в воздушном пространстве России по так называемому полярному маршруту. Ранее перевозчик отказывался от этого из-за ситуации на Украине. Об этом сообщило 30 октября агентство Bloomberg.

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Отмечается, что изменения коснутся маршрута Нью-Йорк — Гонконг, который выполнялся в обход российского воздушного пространства.

Возобновление полетов над Россией по этому маршруту позволит компании сократить время пути и снизить расходы на топливо, однако за право пролета над Сибирью Cathay Pacific будет должна платить российским властям.

«Есть другие крупные авиакомпании, выполняющие полеты над российским воздушным пространством, и нет никаких санкций, которые препятствуют полету Cathay Pacific над Россией. Полярный маршрут обеспечивает безопасный, прямой и самый быстрый перелет для наших клиентов, путешествующих с восточного побережья Северной Америки в Гонконг», — передает агентство заявление авиакомпании.

Авиакомпания объявила о корректировке маршрутов своих полетов в марте. Тогда в Cathay Pacific заявили о планах изменить маршрут своего рейса Нью-Йорк — Гонконг в обход воздушного пространства России, что сделало его самым длинным коммерческим пассажирским рейсом в мире по дальности — 16 618 км.

Накануне Bloomberg сообщало, что закрытие воздушного пространства над Россией привело к значительному росту трат на топливо при перелетах в Азию для авиакомпаний из США и Евросоюза (ЕС).

Например, компания Air France – KLM и другие перевозчики из Европы теперь облетают Россию через Монголию и Казахстан, что увеличило время полета на несколько часов. Так, рейс Париж — Токио теперь длится 14 часов, что стало рекордом для компании.

На фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса некоторые страны Запада ввели ограничительные меры против Москвы, которые коснулись осуществления полетов. В частности, воздушное пространство для российских самолетов закрыли страны ЕС и США.

В ответ на решение Европейского союза 28 февраля Росавиация ограничила полеты над российской территорией перевозчикам из ряда зарубежных стран. Полеты теперь могут выполняться только по специальному разрешению от регулятора или МИД России.

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