Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков заявил об отсутствии в планах телефонного разговора Путина с Эрдоганом
Мир
Россия запросила на 31 октября заседание СБ ООН в связи с атакой на суда ЧФ
Мир
В Modern Diplomacy указали на подготовку Польши к захвату Западной Украины
Мир
Захарова заявила о незаинтересованности Киева в продовольственной безопасности в мире
Мир
Россия официально уведомила генсека ООН о приостановке участия в зерновой сделке
Происшествия
ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре Энергодара
Мир
В Италии прошли митинги против антироссийских санкций
Мир
Минобороны заявило об участии ВМС Британии в подрыве «Северных потоков»
Мир
В ООН заявили о контакте с Россией по приостановке участия в зерновой сделке
Происшествия
Храм Святых Новомучеников в Донецке поврежден обстрелом со стороны ВСУ
Мир
МИД РФ проработает шаги в связи с причастностью британцев к теракту в Севастополе
Общество
Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки на Севастополь

Bloomberg узнало об убытках авиакомпаний США и ЕС из-за облетов России

Bloomberg: у авиакомпаний США и ЕС выросли расходы на топливо после закрытия неба России
0
Фото: Global Look Press/Markus Mainka
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Закрытие воздушного пространства над Россией привело к значительному росту трат на топливо при перелетах в Азию для авиакомпаний из США и Евросоюза (ЕС). Об этом 28 октября сообщает агентство Bloomberg.

Набор с высоты: ФАС предложила ограничить затраты на реконструкции аэропортов
Как это повлияет на цены на авиабилеты

Так, компания Air France-KLM и другие перевозчики из Европы теперь облетают Россию через Монголию и Казахстан, что увеличило время полета на несколько часов. Например, рейс Париж — Токио теперь длится 14 часов, что стало рекордом для компании.

Более того, британская авиакомпания Virgin Atlantic полностью отказалась от рейсов в Гонконг, уточнив, что одной из причин стало закрытое воздушное пространство над Россией.

В свою очередь финский авиаперевозчик Finnair, который потратил несколько лет на создание маршрута, соединяющего Северную Азию с Европой и США, теперь столкнулся с трудностями на рейсах в Японию, Китай и Корею. Отмечается, что перелеты в Токио теперь занимают 13,5 часа вместо 9,5. Кроме того, рост расходов на топливо сделал эти рейсы невыгодными.

«Большинство европейских перевозчиков будут изучать, какие маршруты по-прежнему прибыльны и нужно ли им менять частоту, добавлять остановки или добавлять еще один этап к рейсам, чтобы расчеты работали», — заявил основатель компании Martin Consulting Марк Мартин.

Однако, говорится в статье, теперь крупнейшие перевозчики на Ближнем Востоке — Emirates, Qatar Airways и Etihad Airways — получили преимущества перед конкурентами на Западе, так как не вводили санкций против России, сохранив доступ к ее воздушному пространству.

На фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса некоторые страны Запада ввели ограничительные меры против Москвы, которые коснулись осуществления полетов. В частности, воздушное пространство для российских самолетов закрыли страны ЕС и США.

В ответ на решение Европейского союза 28 февраля Росавиация ограничила полеты над российской территорией перевозчикам из ряда зарубежных стран. Полеты теперь могут выполняться только по специальному разрешению от регулятора или МИД России.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022