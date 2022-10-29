Bloomberg узнало об убытках авиакомпаний США и ЕС из-за облетов России

Закрытие воздушного пространства над Россией привело к значительному росту трат на топливо при перелетах в Азию для авиакомпаний из США и Евросоюза (ЕС). Об этом 28 октября сообщает агентство Bloomberg.

Так, компания Air France-KLM и другие перевозчики из Европы теперь облетают Россию через Монголию и Казахстан, что увеличило время полета на несколько часов. Например, рейс Париж — Токио теперь длится 14 часов, что стало рекордом для компании.

Более того, британская авиакомпания Virgin Atlantic полностью отказалась от рейсов в Гонконг, уточнив, что одной из причин стало закрытое воздушное пространство над Россией.

В свою очередь финский авиаперевозчик Finnair, который потратил несколько лет на создание маршрута, соединяющего Северную Азию с Европой и США, теперь столкнулся с трудностями на рейсах в Японию, Китай и Корею. Отмечается, что перелеты в Токио теперь занимают 13,5 часа вместо 9,5. Кроме того, рост расходов на топливо сделал эти рейсы невыгодными.

«Большинство европейских перевозчиков будут изучать, какие маршруты по-прежнему прибыльны и нужно ли им менять частоту, добавлять остановки или добавлять еще один этап к рейсам, чтобы расчеты работали», — заявил основатель компании Martin Consulting Марк Мартин.

Однако, говорится в статье, теперь крупнейшие перевозчики на Ближнем Востоке — Emirates, Qatar Airways и Etihad Airways — получили преимущества перед конкурентами на Западе, так как не вводили санкций против России, сохранив доступ к ее воздушному пространству.

На фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса некоторые страны Запада ввели ограничительные меры против Москвы, которые коснулись осуществления полетов. В частности, воздушное пространство для российских самолетов закрыли страны ЕС и США.

В ответ на решение Европейского союза 28 февраля Росавиация ограничила полеты над российской территорией перевозчикам из ряда зарубежных стран. Полеты теперь могут выполняться только по специальному разрешению от регулятора или МИД России.