Умер бывший губернатор Камчатки Михаил Машковцев

Бывший губернатор Камчатской области Михаил Машковцев скончался на 76-м году жизни. Об этом 30 октября сообщил глава Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

Политик умер после тяжелой и продолжительной болезни.

Машковцев начал политическую карьеру в 1990 году, избравшись депутатом городского совета Петропавловска-Камчатского. В дальнейшем он был избран депутатом законодательного собрания Камчатской области и являлся его председателем, входя по должности в состав Совфеда.

В 2000 году Машковцев, представляя КПРФ, выиграл выборы губернатора Камчатской области, в 2004 году был избран на второй срок. В мае 2007-го он подал в отставку по собственному желанию.

Во время руководства областью на Машковцева было заведено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий и злоупотребления ими. Он подозревался в отдаче приказа о безлимитном вылове лосося. В дальнейшем уголовное дело было прекращено.

После отставки Машковцев переехал в Санкт-Петербург. В 2019 году он баллотировался на пост губернатора от партии «Коммунисты России».