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Власти РФ планируют усилить защиту объектов ТЭК от беспилотников

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Российские власти намерены усилить защиту предприятий топливно-энергетического комплекса от беспилотных летательных аппаратов. Минэнерго поручили к 1 ноября проработать создание бесполетной зоны над объектами ТЭК, сообщает телеканал «Известия». Уже были случаи, когда украинские дроны атаковали российские нефтебазы и НПЗ, которые находятся поблизости от границ. Беспилотники-разведчики тоже несут угрозу энергетическим объектам. Сейчас право применять средства противодействия дронам — речь о ручных и стационарных глушилках — есть только у силовых структур. Правительство предлагает предоставить полномочия бороться с атаками беспилотников ведомственной охране объектов топливно-энергетического комплекса.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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