Более 150 человек погибли в давке на Хеллоуин в Сеуле
Две гражданки России погибли, еще одна пострадала в давке в Сеуле, об этом сообщили в посольстве России. По данным Yonhap News, жертвами ЧП в центре южнокорейской столицы стали еще 17 иностранцев. Общее число погибших в результате давки во время празднования Хеллоуина возросло до 151, передает телеканал «Известия». Трагедия произошла во время шествия по узкому переулку около отеля Hamilton. По сообщениям СМИ, люди устремились в район Итхэвон, чтобы увидеть популярного поп-исполнителя. Президент Южной Кореи объявил национальный траур. Юн Сок Ёль посетил место трагедии и выразил соболезнования семьям погибших.
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