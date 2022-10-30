Страшный праздник: Хеллоуин в Сеуле обернулся трагедией

Массовая давка в центре Сеула привела к многочисленным смертям. Трагедия произошла ночью в воскресенье во время празднования Хеллоуина в районе Итхэвон. На фестиваль собралось около 100 тыс. человек, которые оказались зажаты в узком переулке недалеко от отеля Hamilton. Это было первое за три года мероприятие в честь Хеллоуина в Сеуле после снятия многих ограничений, связанных с COVID-19. Сообщается, что в давке погибли россиянки. Подробности — в галерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Kim Hong-ji
Большинство погибших и пострадавших — молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, из них почти две трети — женщины
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Фото: REUTERS/Kim Hong-ji
Причина начавшейся давки точно неизвестна. СМИ сообщают, что ажиотаж начался после информации о нахождении поп-знаменитости неподалеку от места празднования
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Фото: REUTERS/Kim Hong-ji
Подчеркивается, что переулок, где спасатели позже обнаружили тела, представляет собой крутой склон. По предположению СМИ, произошло массовое падение людей
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Фото: REUTERS/Kim Hong-ji
Отмечающие Хеллоуин попадали со склона, словно домино, при этом выбраться у них самостоятельно не было шансов, поскольку толпа продолжала расти
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Фото: REUTERS/Kim Hong-ji
Мужчина получает медицинскую помощь на месте происшествия
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Фото: REUTERS/Yonhap
В давке погибли три россиянки, сообщило посольство РФ в Южной Корее. Самой старшей из них было 27 лет, двум другим — 25 лет и 21 год
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Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
Жертвами трагедии в центре Сеула стали в том числе граждане Ирана, Китая, Норвегии и Узбекистана
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Фото: REUTERS/Heo Ran
Сотрудники полиции заблокировали место происшествия
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Фото: REUTERS/Heo Ran
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с массовой давкой. В своей речи южнокорейский лидер назвал произошедшее «трагедией, которой не должно было случиться»
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Фото: REUTERS/Heo Ran
Жители приносят цветы к месту, где погибли и пострадали люди
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Фото: REUTERS/Kim Hong-ji
Мужчина отдает дань уважения возле места давки во время празднования Хеллоуина
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