Число погибших из-за давки в Сеуле возросло до 146

Число погибших во время давки в столице Южной Кореи Сеуле возросло до 146. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на власти города.

Отмечается, что также пострадало более 150 человек.

ЧП произошло ранее в субботу на вечеринке по случаю Хеллоуина. По оценкам полиции, на момент трагедии в районе проведения празднования находилось около 100 тыс. человек.

Около 3:00 воскресенья (21:00 субботы мск) правительство Сеула разослало гражданам экстренное сообщение, в котором попросило всех, кто еще находится в районе инцидента, разойтись по домам.

Отмечалось, что на произошедшее отреагировали президент страны Юн Сок Ёль и премьер-министр Хан Док Су, которые призвали медиков оказать необходимую помощь пострадавшим. Мэр столицы О Се Хун также решил прервать поездку в Европу.

Лидер страны созвал экстренное заседание в связи с трагедией.

В этот же день агентство Yonhap со ссылкой на экстренные службы сообщало о 120 погибших.

2 октября стало известно, что 174 человека погибли в результате давки, возникшей после футбольного матча в Индонезии. Еще 180 получили ранения.

В числе погибших оказались женщины, дети и двое полицейских. Кроме того, болельщики устроили погромы и за пределами стадиона. Повреждены восемь полицейских машин, одна из которых была сожжена.