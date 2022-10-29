Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков заявил об отсутствии в планах телефонного разговора Путина с Эрдоганом
Мир
Россия запросила на 31 октября заседание СБ ООН в связи с атакой на суда ЧФ
Мир
В Modern Diplomacy указали на подготовку Польши к захвату Западной Украины
Мир
Захарова заявила о незаинтересованности Киева в продовольственной безопасности в мире
Мир
Россия официально уведомила генсека ООН о приостановке участия в зерновой сделке
Происшествия
ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре Энергодара
Мир
В Италии прошли митинги против антироссийских санкций
Мир
Минобороны заявило об участии ВМС Британии в подрыве «Северных потоков»
Мир
В ООН заявили о контакте с Россией по приостановке участия в зерновой сделке
Происшествия
Храм Святых Новомучеников в Донецке поврежден обстрелом со стороны ВСУ
Мир
МИД РФ проработает шаги в связи с причастностью британцев к теракту в Севастополе
Общество
Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки на Севастополь

СМИ сообщили о росте числа жертв давки в центре Сеула до 120

0
Фото: REUTERS/Kim Hong-ji
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число погибших во время давки в столице Южной Кореи Сеуле возросло до 120. Об этом 29 октября сообщило агентство Yonhap со ссылкой на власти города.

Отмечается, что среди пострадавших также более 100 человек.

ЧП произошло ранее в субботу на вечеринке по случаю Хэллоуина. По оценкам полиции, на момент трагедии в районе проведения празднования находилось около 100 тыс. человек.

Около 3:00 воскресенья (21:00 субботы мск) правительство Сеула разослало гражданам экстренное сообщение, в котором попросило всех, кто еще находится в районе инцидента, разойтись по домам.

Отмечалось, что на инцидент отреагировали президент страны Юн Сок Ёль и премьер-министр Хан Док Су, которые призвали медиков оказать необходимую помощь пострадавшим. Мэр столицы О Се Хун также решил прервать поездку в Европу.

Лидер страны созвал экстренное заседание в связи с трагедией.

Ранее 29 октября Yonhap со ссылкой на экстренные службы сообщало о 59 погибших.

2 октября сообщалось, что 174 человека погибли в результате давки, возникшей после футбольного матча в Индонезии. Еще 180 получили ранения.

В числе погибших оказались женщины, дети и двое полицейских. Кроме того, болельщики устроили погромы и за пределами стадиона. Повреждены восемь полицейских машин, одна из которых была сожжена.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022