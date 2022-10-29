СМИ сообщили о росте числа жертв давки в центре Сеула до 120
Число погибших во время давки в столице Южной Кореи Сеуле возросло до 120. Об этом 29 октября сообщило агентство Yonhap со ссылкой на власти города.
Отмечается, что среди пострадавших также более 100 человек.
ЧП произошло ранее в субботу на вечеринке по случаю Хэллоуина. По оценкам полиции, на момент трагедии в районе проведения празднования находилось около 100 тыс. человек.
Около 3:00 воскресенья (21:00 субботы мск) правительство Сеула разослало гражданам экстренное сообщение, в котором попросило всех, кто еще находится в районе инцидента, разойтись по домам.
Отмечалось, что на инцидент отреагировали президент страны Юн Сок Ёль и премьер-министр Хан Док Су, которые призвали медиков оказать необходимую помощь пострадавшим. Мэр столицы О Се Хун также решил прервать поездку в Европу.
Лидер страны созвал экстренное заседание в связи с трагедией.
Ранее 29 октября Yonhap со ссылкой на экстренные службы сообщало о 59 погибших.
2 октября сообщалось, что 174 человека погибли в результате давки, возникшей после футбольного матча в Индонезии. Еще 180 получили ранения.
В числе погибших оказались женщины, дети и двое полицейских. Кроме того, болельщики устроили погромы и за пределами стадиона. Повреждены восемь полицейских машин, одна из которых была сожжена.