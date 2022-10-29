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Пользователи Twitter восхищены новыми правилами социальной сети

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Пользователи англоязычного Twitter пустились во все тяжкие. Владельцы аккаунтов пишут только то, за что раньше банили, передает телеканал «Известия». Люди напомнили, что Байден украл выборы два года назад. Кто-то поднял тему невозможности мужчин забеременеть. Пользователи вновь пишут, что у мужчин нет месячных. И снова напоминают — существует только два пола. Владельцы аккаунтов делают ставки: как долго твиты будут висеть. Новые правила ведения блогов все называют чудом.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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