Пользователи Twitter восхищены новыми правилами социальной сети

Пользователи англоязычного Twitter пустились во все тяжкие. Владельцы аккаунтов пишут только то, за что раньше банили, передает телеканал «Известия». Люди напомнили, что Байден украл выборы два года назад. Кто-то поднял тему невозможности мужчин забеременеть. Пользователи вновь пишут, что у мужчин нет месячных. И снова напоминают — существует только два пола. Владельцы аккаунтов делают ставки: как долго твиты будут висеть. Новые правила ведения блогов все называют чудом.

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