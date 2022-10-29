Российские космонавты провели субботник в модуле «Поиск» на МКС
На российском сегменте МКС провели субботник. Сотрудники станции рассказали об особенностях уборки, передает телеканал «Известия». Космонавты наводят порядок каждую неделю. За чистоту в модуле «Поиск» отвечает Анна Аникина. Пыль оседает на фильтрах в системе кондиционирования. Поэтому членам экипажа не нужно убираться во всех углах.
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