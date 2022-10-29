В Волгограде пятилетний ребенок умер после отравления арбузом

В Волгограде после отравления арбузом умер пятилетний мальчик, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета (СК) России по Волгоградской области.

Уточняется, что арбуз был куплен дедушкой мальчика в овощной палатке рядом с домом 27 октября. Съев арбуз, 58-летний мужчина и его несовершеннолетние внуки почувствовали недомогание. На следующий день детям стало хуже и их госпитализировали.

Несмотря на усилия медиков, пятилетний мальчик скончался. Его 11-летней сестре продолжают оказывать медицинскую помощь, в настоящее время ее жизни ничего не угрожает.

Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, ребенок умер от токсического гастроэнтерита.

Возбуждено уголовное дело по п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Из овощной палатки для проверки изъяты все арбузы.

Ранее, 26 октября, сообщалось о начатой следователями проверке в одной из школ Амурской области, где массово отравились дети. На тот момент было зарегистрировано 23 случая кишечной инфекции. Большинство заболевших — дети.