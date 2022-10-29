Синоптики предупредили жителей Липецкой области о дождях

В субботу и воскресенье, 29 и 30 октября, в Липецкой области ожидаются дожди разной интенсивности. Об этом пишет GOROD48 со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Среднесуточные температуры воздуха составят: 29 и 30 октября — 6 – 9 градусов тепла, что на 3 – 6 градусов выше нормы», — говорится в сообщении.

Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст, уточняет LipetskMedia.

День 29 октября стал самым теплым в Липецке в 1967 году, тогда в городе было +16. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1912 году — 19 градусов мороза.

Ранее, 28 октября, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что минимальная температура в столичном регионе в субботу составит от + 3 до 8 градусов, в Москве — +4...6. При этом максимальная температура в регионе будет достигать +10 градусов.