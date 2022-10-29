Водитель покинул место ДТП с пострадавшим в Орле

В Орле участник аварии, в которой пострадал один человек, покинул место ДТП. Об этом пишет InfoOrel.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел 27 октября в 22:40. Водитель ВАЗ-21093 ехал по улице Комсомольской и при повороте налево у дома № 267 столкнулся с автомобилем Toyota. После столкновения последний наехал на металлическое ограждение.

Неустановленный водитель ВАЗ-21093 покинул место ДТП. Пострадал его пассажир — он получил телемные повреждения. После осмотра медики отпустили его на домашнее лечение.

27 октября сообщалось, что в Иркутске ожидает суда 61-летний мужчина, который за рулем «УАЗа» насмерть задавил пьяную спящую женщину. Следствие полагает, что он переместил тело погибшей и затем заявил о своей непричастности к происшествию.