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Водитель из Иркутска ожидает суда за наезд на спящую женщину

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В Иркутске ожидает суда 61-летний мужчина, который за рулем «УАЗа» насмерть задавил пьяную спящую женщину. Об этом сообщают пресс-службы региональных СУ СКР и прокуратуры.

Наезд произошел 15 августа на возле одного из домов на улице Северной. Водитель «УАЗ Патриот» начал движение авто, не убедившись в безопасности, и наехал на женщину, которая спала возле машины в состоянии опьянения.

Затем мужчина отогнал машину с места происшествия и передвинул тело пострадавшей к воротам своего гаража. Прибывшие медики «скорой» диагностировали смерть женщины. Сам водитель затем рассказал полиции, что не имеет отношения к происшествию, пишет ИА IrkutskMedia.

Расследование уголовного дела по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения» завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения. Водителю грозит до 12 лет лишения свободы.

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