В Нижнем Новгороде загорелась электроподстанция

В Сормовском районе Нижнего Новгорода загорелась электроподстанция. Об этом 29 октября сообщило главное управление МЧС по Нижегородской области.

«В 06:29 поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Волжская, 11а. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение трансформатора с переходом огня на рядом стоящее административное здание. Ранг пожара был повышен до № 2. В трансформаторной подстанции происходило выгорание масла», — говорится в сообщении.

На место пожара был доставлен пожарный поезд. В 10:44 было объявлено о ликвидации возгорания на общей площади 75 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К тушению пожара были привлечены 62 человека и 17 единиц техники.

14 октября в Белгороде произошел пожар на электроподстанции после обстрела вооруженных сил Украины (ВСУ). Местные жители в соцсетях распространили кадры с предполагаемого места происшествия, отметив, что возгорание наблюдалось в районе Харьковская гора.