Пожар в торгово-офисном здании произошел в Твери

Пожар в торгово-офисном здании произошел в Пролетарском районе Твери утром в четверг, 27 октября. Об этом пишет издание «Тверские ведомости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Информация о пожаре на проспекте Калинина в доме №15/4 поступила дежурному в 8:24. Очаг пожара располагался на третьем этаже. Общая площадь составила 3 кв. м.

В 09:03 огонь был полностью потушен. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее, 25 октября, мужчина погиб при пожаре в частном доме в Аткарском районе Саратовской области. Предположительно, мужчина погиб от отравления продуктами горения, а само возгорание началось из-за непотушенной сигареты.