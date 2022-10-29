МВД объявило в розыск общественного деятеля Максима Каца

Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в федеральный розыск политического и общественного деятеля Максима Каца, признанного ранее иноагентом.

Как следует из базы МВД, его розыск ведется «по статье УК РФ». Однако, о какой именно статье идет речь, не уточняется.

22 июля Кац был внесен Министерством юстиции России в реестр физических лиц — иностранных агентов. В обосновании включения в список было указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках — Украина.

По данным «Коммерсанта», Кац работал замглавы избирательного штаба Алексея Навального, когда тот баллотировался на должность мэра Москвы в 2013 году (штабы Навального признаны в РФ экстремистскими организациями и запрещены). После начала спецоперации на Украине Кац уехал из России. Он критикует политику российских властей, но также оспаривает ряд проукраинских политических тезисов. В октябре его внесли в базу «Миротворец», где публикуются данные публичных персон и организаций, деятельность которых администрация ресурса расценивает как угрозу безопасности Украины.