Сооснователя сообщества «Диссернет» Андрея Заякина объявили в розыск

Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в федеральный розыск сооснователя сообщества «Диссернет» Андрея Заякина, которого ранее обвинили в финансировании экстремистской деятельности.

Информация о розыске Заякина появилась в базе МВД 29 октября. В качестве основания указан розыск «по статье УК».

Ранее в отношении Заякина было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.3 УК («Финансирование экстремистской деятельности»). Ему вменяют перевод средств ликвидированной в настоящее время некоммерческой организации Алексея Навального «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК; внесен в реестр НКО-иноагентов и признан экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена).

В августе Басманный суд Москвы избрал Заякину меру пресечения в виде запрета определенных действий, запретив ему выходить за пределы жилья без разрешения следователя с 8:00 до 20:00, а также общаться с кем-либо без письменного разрешения.

Сообщество «Диссернет» было основано в феврале 2013 года. Его деятельность заключается в проведении экспертиз кандидатских и докторских диссертаций, защищенных в российских научных и образовательных учреждениях.

В ноябре 2019 года руководитель Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Александр Запесоцкий заявил, что в российском научном сообществе осуждают деятельность «Диссернета», поскольку это сообщество «занято не делом, а скандалами».