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Эксперт предостерег от соглашения на обработку данных в интернете

Эксперт Виноградов: не стоит соглашаться на обработку данных на подозрительных сайтах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов 29 октября рассказал, в каких случаях нельзя давать согласие на обработку персональных данных.

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В беседе с агентством «Прайм» Виноградов объяснил, что не нужно давать согласие, если вы не понимаете целей его получения или не уверены в надежности оператора персональных данных.

По словам эксперта, такое соглашение оправдано при взаимодействии с органами власти, финансовыми организациями, при устройстве на работу или в учебное заведение. Он отметил, что, как правило, в этих случаях операторы персональных данных понимают свою ответственность и достаточно надежно защищают информацию от передачи третьим лицам.

«Если же вы зашли на сайт, например, развлекательного характера, который предполагает заполнение развернутой анкеты, в том числе с указанием личной информации, стоит задуматься: а зачем владельцам ресурса так много знать о вас? Не будут ли переданы эти сведения навязчивым маркетологам или «слиты» откровенным мошенникам?» — сказал Виноградов.

Эксперт уточнил, что при возникновении вопросов, зачем и кому нужны ваши персональные данные, их можно задать представителю той организации или ресурса, которые их запрашивают. По его словам, пользователи вправе попросить ссылку на закон или нормативно-правовой акт, который обязывает предоставить информацию в запрошенном объеме, а также обоснование того, что для обработки данных нужны именно эти сведения. Виноградов заявил, что ответственный оператор предоставит ответ на подобный запрос.

Ранее, 8 октября, Виноградов рассказал, что делать в случае утечки личных данных в Сеть. По его словам, пользователям важно усилить свою цифровую безопасность и меры цифровой гигиены. Также эксперт призвал использовать разные пароли, чтобы в случае взлома одного ресурса мошенники не получили доступ ко всем остальным.

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