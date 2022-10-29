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МИД РФ проинформировал ООН о невыполнении зерновой сделки

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва регулярно информирует ООН о невыполнении зерновой сделки. Она напомнила, что сделка является пакетной, передает телеканал «Известия».

Ранее представитель генсека Стефан Дюжаррик заявил, что ООН не занимается мониторингом каждой сделки а старается снять существующие препятствия в конкретных сферах, но не отслеживает механизм.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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