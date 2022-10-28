В течение ближайших 12 месяцев автоконцерн Volkswagen продаст российские активы Scania, MAN и Porsche. Об этом компания сообщила 28 октября.

«Traton (основной акционер Scania. — Ред.) подписала декларацию о намерениях, согласно которой 100% акций ООО «Скания Русь» будут проданы», — говорится в промежуточном отчете компании за январь–сентябрь 2022 года, опубликованном на сайте автоконцерна.

Кроме того, ООО «МАН Трак Челны» приобретет 100% акций ООО «МАН Трак энд Бас Рус», занимающегося производством фур, уже до конца 2022 года.

Отмечается, что Porsche AG также рассматривала варианты своего присутствия на российском рынке, планируя продажу трех своих дочерних компаний в РФ независимому стороннему инвестору. Спустя время покупатель нашелся, сделка с ним будет также завершена в течение 12 месяцев, говорится в сообщении.

15 сентября стало известно, что автомобильные бренды Scania и MAN объявили об окончательном выводе своего бизнеса из России. Как сообщает Traton, передача бизнеса состоится в I квартале 2023 года. Обе марки работали в России через местные фирмы «Скания Русь», «МАН Трак энд Бас Рус» и их дилерские сети.

Ранее, 14 сентября, автоэксперт Кирилл Кулаков предсказал сокращение дилерских центров на треть до конца года. Он отметил, что только за первое полугодие 2022 года с России было закрыто 160 автосалонов.