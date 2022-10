Умер легенда рок-н-ролла Джерри Ли Льюис

В США на 88-м году жизни скончался певец, пианист, один из пионеров рок-н-ролла Джерри Ли Льюис. Об этом 28 октября сообщил портал Variety.

Музыкант ушел из жизни в своем доме в штате Миссисипи к югу от Мемфиса в окружении семьи.

Как отметил его представитель Зак Фарнум, в последние дни исполнитель говорил близким, что не боится умереть и «приветствует загробную жизнь».

Джерри Ли Льюис в 1986 году стал первым членом Зала славы рок-н-ролла. В 2005 году он стал лауреатом премии Академии звукозаписи за заслуги перед жанром, а в возрасте 86 лет стал членом Зала славы музыки кантри.

Музыкант был виртуозным клавишником, исполнителем в стиле рок-н-ролл, кантри, R&B, госпел или поп.

Первого широкого успеха музыкант добился в 1958 году, в возрасте 21 года, после того как вышли его синглы Whole Lotta Shakin' Goin' On и Great Balls of Fire.

Джерри Ли Льюс пережил всех своих современников 1950-х годов, включая Элвиса Пресли, с которым он записывал пластинки на мемфисской студии Sun Records в 1957 году.