Реклама
Прямой эфир
Интернет
Вход на «Госуслуги» по биометрии станет доступен с февраля
Мир
Лукашенко заявил о важности очного проведения саммита ОДКБ в Ереване
Мир
Глава МАГАТЭ указал на медленный темп создания защитной зоны вокруг ЗАЭС
Происшествия
Захарова выразила соболезнования в связи с гибелью журналистки Бабаевой
Спорт
Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с Таджикистаном
Интернет
Twitter сняла блокировку с аккаунта Канье Уэста
Мир
Гросси заявил о желании приехать в Москву и Киев для консультаций по ЗАЭС
Мир
Великобритания прекратит импорт российского СПГ с 2023 года
Мир
Кличко заявил о нехватке до половины электроэнергии в Киеве
Мир
Канада расширила санкции против России
Мир
В Киевской области введут беспрецедентные ограничения в сфере энергетики
Мир
Пентагон заявил о новом пакете военной помощи Киеву на $275 млн

На Корсике из-за жары вспыхнуло два пожара площадью 410 га

0
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Из-за аномальной для октября жары на французской Корсике вспыхнуло два пожара, которые охватили площадь 410 га, сообщает в пятницу, 28 октября, газета Figaro.

Взять огонь на себя: собственников земли могут обязать тушить пожары
Что еще хотят добавить депутаты в законопроект Минсельхоза

«Вследствие практически летних температур и сохраняющейся засухи в департаменте От-Корс с воскресенья бушуют два пожара. Доступ к очагам возгорания затруднен, пожары слились в один и уже охватили площадь в 410 га», — указано в тексте.

Согласно публикации, около 50 сотрудников пожарной службы привлечены к тушению пламени. На месте пожаров также работает вертолет.

Ранее 28 октября сообщалось о том, что пожарные службы почти день тушили пожар на сопке недалеко от города Елизово на Камчатке. Площадь возгорания составила 1 га. Пожар удалось ликвидировать. В этом были задействованы 28 человек из регионального состава МЧС и четыре единицы техники.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022