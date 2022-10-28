На Корсике из-за жары вспыхнуло два пожара площадью 410 га

Из-за аномальной для октября жары на французской Корсике вспыхнуло два пожара, которые охватили площадь 410 га, сообщает в пятницу, 28 октября, газета Figaro.

«Вследствие практически летних температур и сохраняющейся засухи в департаменте От-Корс с воскресенья бушуют два пожара. Доступ к очагам возгорания затруднен, пожары слились в один и уже охватили площадь в 410 га», — указано в тексте.

Согласно публикации, около 50 сотрудников пожарной службы привлечены к тушению пламени. На месте пожаров также работает вертолет.

Ранее 28 октября сообщалось о том, что пожарные службы почти день тушили пожар на сопке недалеко от города Елизово на Камчатке. Площадь возгорания составила 1 га. Пожар удалось ликвидировать. В этом были задействованы 28 человек из регионального состава МЧС и четыре единицы техники.