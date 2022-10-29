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«Россети» подготовились к зиме в Южном федеральном округе

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Фото: ПАО «Россети»
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Группа «Россети» выполнила основные мероприятия по подготовке к зиме в Южном федеральном округе и сформировала аварийные запасы. Об этом отчитался гендиректор ПАО «Россети» Андрей Рюмин на заседании федерального штаба под руководством министра энергетики Николая Шульгинова.

По словам Рюмина, в план мероприятий включен ремонт почти 8 тыс. единиц подстанционного оборудования и более 2300 км линий электропередачи 35 кВ и выше. При этом объем ремонтной программы компании в ЮФО в 2022 году был увеличен на 10% — до 6,4 млрд рублей, подчеркнул он.

Рюмин также сказал, что для аварийно-восстановительных работ подготовлено более 1200 бригад (6500 энергетиков и 2900 единиц спецтехники), 538 резервных источников питания общей мощностью 59,3 МВт.

«Несмотря на сравнительно теплый климат, зима в южных регионах имеет свою специфику — это сильные ветровые нагрузки, частые переходы температуры через ноль с образованием наледи на проводах. Ежегодно число опасных природных явлений растет, что влияет на надежность электроснабжения потребителей. Учитываем это в работе», — отметил гендиректор ПАО «Россети».

Кроме того, на заседании глава компании рассказал о ключевых инвестиционных проектах группы в ЮФО, объем финансирования которых в 2022 году предусматривается на уровне 22 млрд рублей. В частности, планируется ввести в эксплуатацию 947 км линий электропередачи. Значительная часть работ связана с выдачей мощности новой генерации — строящейся ТЭС «Ударная» на Кубани и крупнейшей в России Аршанской солнечной электростанции в Калмыкии. До конца года завершится реконструкция подстанции 220 кВ «Афипская» в Краснодарском крае, которая также задействована в электроснабжении потребителей в Адыгее.

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