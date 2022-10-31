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Шеф-повара поделились необычными и простыми рецептами на Хеллоуин

Шеф-повар Ляхов рассказал, как сделать необычное тыквенное крем-брюле на Хеллоуин
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Фото: Global Look Press/Bernd Jürgens via www.imago-imag
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Древний праздник Хеллоуин отмечается во многих странах мира 31 октября. Его главным символом традиционно считается тыква, из которой принято готовить праздничные блюда. Шеф-повара поделились с «Известиями» двумя интересными рецептами из тыквы.

Тыквенное крем-брюле: рецепт от шеф-повара

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Так, шеф-повар кафе «Ферма» на ВДНХ Алексей Ляхов рассказал, как приготовить необычное тыквенное крем-брюле. По его словам, это не только очень вкусный десерт, но и отличное применение для мякоти, которая остается после вырезания хеллоуинской тыквы.

Для рецепта потребуется: тыквенное пюре (130 г), взбитые сливки (500 г), сахар (80 г), по одной палочке ванили и корицы, цедра апельсина, а также шесть желтков.

«Разогрейте духовку до 120 градусов. В кастрюле разогрейте сливки, добавьте корицу, цедру, ваниль. Снимите с плиты и дайте настояться 20 минут. Яичные желтки смешайте с сахаром и тыквенным пюре, используя силиконовую лопатку, чтобы не впустить лишний воздух. Затем смешайте желтки с получившимся кремом», — указал Ляхов.

Затем готовую смесь необходимо пропустить через сито, чтобы избавиться от больших кусочков. Формочки следует заполнить смесью и поместить на противень.

«Выпекайте 70 минут, а после поставьте в холодильник на 12–14 часов. Перед подачей присыпьте сахарной пудрой и растопите ее горелкой, чтобы сделать хрустящую корочку. Дайте отстояться десерту пять минут. Приятного аппетита!» — добавил шеф-повар.

Рецепт тыквенного пирога на Хеллоуин

В свою очередь, шеф-повар бренда здорового питания How to Eat Никита Ножин подготовил для «Известий» рецепт тыквенного пирога со сливочным кремом, орехами кешью и финиками.

Для приготовления коржа потребуются следующие ингредиенты: тыква чищеная (200 г), мука цельнозерновая (200 г), цедра апельсина (3 г), сироп топинамбура (120 г), корица молотая (2 г), разрыхлитель (2 г), три куриных яйца, примерно чайная ложка сливочного масла и щепотка соли.

Для крема и украшения понадобятся: сливки 33% (80 г), сыр творожный (140 г), сироп топинамбура (30 г), ванилин (2 г), финики (60 гр), орех кешью (20 г).

Для начала следует просеять муку и перемешать с молотой корицей, разрыхлителем и солью. Затем куриное яйцо с сиропом взбить в миксере или венчиком до образования пены. Тыкву натереть на мелкой терке, к этой массе добавить взбитое куриное яйцо и тщательно перемешать. В готовую массу постепенно добавлять сухие ингредиенты и перемешивать лопаткой.

После этого форму для пирога необходимо смазать сливочным маслом, готовое тесто выложить в форму. Форму с тестом поставить в заранее разогретый духовой шкаф до 160 градусов на 40 минут.

«Готовому коржику дать остыть и снять верхнюю корочку, затем мелко покрошить. Сливки и творожный сыр взбить венчиком до однородной массы, добавить ванилин и сироп топинамбура», — продолжил Ножин.

Следующим шагом будет очистка фиников от косточек и нарезка на мелкие дольки. Орех кешью следует слегка обжарить и мелко нарубить.

«На наш коржик наносим сливочный крем, равномерно по всей поверхности, выкладываем равномерно финики, затем орех и крошку, которую мы сняли с коржика», — добавил шеф-повар.

Ранее в октябре «Известия» писали об истории и традициях Хеллоуина. Так, одной из ярких традиций на праздник является облачение в страшные костюмы, которые должны отпугивать злых духов.

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